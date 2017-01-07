Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым

Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия», — говорится в поздравлении.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Русская православная церковь играет уникальную роль в возрождении высоких нравственных и моральных ценностей, а также является хранительницей исторического и культурного наследия России.

Стоит отметить, что в Рождественскую ночь Владимир Путин принял участие в праздничном богослужении, которое состоялось в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде, после чего встретился с уже знакомыми ему новгородскими рыбаками.