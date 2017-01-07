Путин рассказал новгородским рыбакам, каким будет 2017 год

Москва, 7 января. Президент России Владимир Путин считает, что наступивший год будет лучше прошедшего.

На встрече с новгородскими рыбаками глава государства подчеркнул, что в 2017 году ждет позитивных изменений.

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — отметил он. Также российский лидер подчеркнул, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.

Напомним, в субботу президент встретился с рыбаками после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре. . Они познакомились еще в сентябре 2016 года, когда президент вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым прогуливались по озеру Ильмень.

Путин поинтересовался уловом собеседников в 2016 году. Путину рассказали несколько забавных рыбацких историй, также поделились секретами приготовления ухи.

Ранее Путин пообещал, что 2017 год будет лучше 2016-го.