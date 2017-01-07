Керри надеется, что Трамп найдет пути для взаимодействия с Россией

Нью-Йорк, 7 января. Госсекретарь США Джон Керри рассчитывает, что администрация избранного президента Дональда Трампа сможет найти возможности для эффективного взаимодействия с Россией.

Госсекретарь отметил, что в течение нескольких последних лет совместная работа Вашингтона и Москвы была продуктивной по многим направлениям.

«Мы смогли кооперировать в деле вывоза химического оружия из Сирии. У нас было серьезное сотрудничество с Россией в переговорах о соглашении по атому с Ираном. И Москва взяла на себя важные обязательства, которые она соблюдает сегодня, что обеспечивает выполнение договоренностей», — заявил Керри в интервью телекомпании Fox News.

Также госсекретарь добавил, что у России и США «разные взгляды на мир», однако обе стороны заинтересованы в преодоления существующих разногласий.