Сирия сегодня: Рождество в Алеппо, штурм Ракки, США признали борьбу РФ против ИГ

Сирия, 7 января. Вашингтон признал, что Россия борется в республике только с террористами. Алеппо встретил Рождество. Ракка будет взята штурмом весной. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Керри признал роль России

Случилось невиданное. Пока еще госсекретарь США Джон Керри признал, что Россия начала военную операцию в Сирии только с одной целью — не допустить захвата власти в стране боевиками террористической группировки ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Более того, Керри не стал спорить и с тем, что Москва добилась успехов в этом направлении. Об этом он рассказал журналистам одной из телекомпаний во время интервью.

Если кратко пересказывать речь Керри, то Владимир Путин вмешался в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы поддержать президента Башара Асада, видя, как радикальные исламисты добились больших успехов в борьбе с сирийским правительством и желают захватить всю страну. Мол, Вашингтон тоже переживал по этому поводу, но у него что-то тут не срослось. Сейчас же, как считает Керри, окончательно нормализовать ситуацию в Сирии могут только переговоры в Женеве или Астане.

Интересно, что госсекретарь считает успешной совместную работу США и России в сирийском вопросе — удалось вместе вывезти из страны химическое оружие, удалось продвинуться в переговорах с Москвой и Тегераном по атому. Наконец, Россия взяла на себя важные обязательства по соблюдению перемирия. Словом, спешите отдать все лавры миротворца Вашингтону.

Переговоры по Сирии без США

Неудивительно, что с таким взглядом на вещи американцев просто не допускают к переговорам по Сирии. Судьбу республики за круглыми столами решают представители России, Турции и Ирана. Сотруднику Госдепа Джону Кирби остается сокрушаться по этому поводу и все равно не признавать тот факт, что Штаты упустили инициативу в сирийском вопросе.

Несмотря на то, что тот же Керри накануне заявлял, что вел переговоры с главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, Кирби с ним не согласился. Дескать, госсекретарь в последний раз говорил с Лавровым 27 декабря, а с Чавушоглу — еще неделю ранее. И здесь важно даже не то, когда на самом деле Вашингтон участвовал в дискуссии. Важно, что американцы даже не могут договориться между собой, какую информацию доносить прессе. Их нечистая игра на Ближнем Востоке становится все более очевидной.

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Алеппо в мире

Вкратце о том, как поживают некоторые сирийские города. Некоторые жители Дамаска и Алеппо встретили Рождество как и подобает христианам — посетили богослужение. В восточной части того же Алеппо все тихо и мирно, российские саперы продолжают разминировать территорию, то и дело находя опасные предметы вроде мощного фугаса в грузовике.

В то же время правительственные войска атаковали боевиков на северо-западе провинции, в районе села Кафр Хамра. Удар по террористам пришелся также на деревни Сук аль-Джабаса и Рашидина, что находятся к западу от Алеппо. На юге одноименной провинции работали уже сирийские ВВС, обстреляв деревню Аль-Наамания, где засели боевики.

Штурм Ракки

Что же касается действий проамериканской коалиции, то она, поддерживая вооруженную оппозицию и курдские отряды самообороны (SDF/YPG), теснит террористов на запад и северо-запад от Ракки. Там боевики намерены организовать грамотную оборону на длительный срок. Как прогнозируют американские военные, уже весной Ракку попробуют взять штурмом.

В то же время турецкие военные готовятся к массированному штурму города Аль-Баб. Армия стянула войска к границам города и сейчас наносит артиллерийские удары по позициям террористов. Только за последние сутки уничтожено более трех десятков террористов ИГ. Это в дополнение к тем потерям, которые несут боевики после атак правительственных сил.