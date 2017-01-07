Ученые: Муравьи намного умнее, чем считалось ранее

Будапешт, 7 января. Исследователи из Будапешта решили проверить, насколько муравьи могут быть изобретательными в некоторых ситуациях. Они задействовали в эксперименте муравьи видов Aphaenogaster subterranea и Aphaenogaster senilis.

Специалисты поставили перед насекомыми емкость с водой и медом. Они также «предложили» им различные инструменты, которые могут облегчить транспортировку жидкости в муравейник.

Как пишут местные СМИ, выяснилось, что муравьи могут с легкостью справляться с задачей. Одни из них использовали для транспортировки губку, а другие – бумагу. При этом действия насекомых отличались – каждый выполнял свою работу по-своему.

Ранее ученые выяснили, почему муравьи целуются.