Учёные рассказали, как избежать развития аллергии на арахис

Вашингтон, 7 января. Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США нашли простые способы избежать развития аллергии на арахис у детей.

Исследователи советуют давать продукт детям с младенчества. Они также рекомендуют выяснить, насколько организм расположен к аллергическим реакциям.

Эксперты рассказали, что за прошедшие пять лет число людей, которые чувствительны к данному продукту, выросло вдвое. Один из 50 младенцев расположен к образованию аллергии.

Специалисты провели эксперимент с участием 600 детей, не достигших пятилетнего возраста. Всех участников поделили на две группы — одни добавили в свой рацион арахис, вторая группа остерегалась употребления этого продукта.

Выяснилось, что только 3,2 % детей из первой группы подвержены аллергической реакции на арахис. У второй группы показатель составлял 17,2%.

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