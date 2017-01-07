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Крупный пожар в гостинице на северо-востоке Москвы потушен
Происшествия

Крупный пожар в гостинице на северо-востоке Москвы потушен

Сегодня 9:25
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Крупный пожар в гостинице на северо-востоке Москвы потушен

Москва, 7 января. Сотрудники МЧС потушили пожар в гостинице-ресторане на северо-востоке Москвы.

Как рассказали в пресс-службе столичного Главного управления МЧС, возгорание было ликвидировано в 08:45. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. В результате инцидента погиб один человек. Еще девять человек пострадали. Четверо из них госпитализированы.

На данный момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, которые разбирают обрушившиеся конструкции и поливают их водой.

Ранее сообщалось, что пожар охватил здание Олимпийского комитета России в Москве.

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Алия Шарафутдинова
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