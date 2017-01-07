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Украинские силовики обстреляли прифронтовое село в ЛНР
Новороссия

Украинские силовики обстреляли прифронтовое село в ЛНР

Сегодня 9:40
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Украинские силовики обстреляли прифронтовое село в ЛНР

Луганск, 7 января. Украинские силовики обстреляли район села Смелое, куда накануне была доставлена гуманитарная помощь от Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

По данным Народной милиции ЛНР, обстрел села осуществлялся с помощью минометов калибра 82 мм с позиций ВСУ в районе села Крымское. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Также в ведомстве сообщили, что украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения с ЛНР, стягивая тяжелую военную технику и вооружение. В частности, в населенном пункте Болотное были обнаружены две РСЗО «Град» и два танка, а в селе Валуйское зафиксированы три самоходные артиллерийские установки и один танк.

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Кирилл Иванов
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