Китайские ученые нашли окаменелые следы динозавров Юрского периода

Пекин, 7 января. Китайские палеонтологи заявили об обнаружении в горах на юго-западе КНР редких окаменелых следов динозавра.

Как передает Центральное телевидение Китая, образцам около 150 млн лет. Они достигают 40 см в длину.

Отмечается, что на находку исследователи наткнулись в ноябре. На изучение ушло почти два месяца.

Ранее ученые выяснили истинную причину вымирания динозавров. Группа специалистов Университета Флориды на основании проведенных ими исследований установила, что причиной вымирания динозавров стали не только изменения климатических условий.