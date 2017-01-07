Сами виноваты: Трамп высказался о защите от хакеров серверов демократов

Вашингтон, 07 января. Пренебрежительное отношение к своей работе специалистов по кибербезопасности демократов стали причиной того, что хакеры смогли похитить информацию с серверов партии. Такое мнение в Twitter высказал избранный президент США.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017



Ни много — ни мало «вопиющей небрежностью» со стороны ответственных лиц назвал Дональд Трамп тот факт, что киберпреступники смогли провернуть свою атаку. При этом 45-й президент США не преминул отметить, что защита серверов республиканцев была надежно защищена.

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