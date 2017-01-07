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Спецслужбы США обвинили Путина в поражении Клинтон
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Спецслужбы США обвинили Путина в поражении Клинтон

Сегодня 8:51
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Спецслужбы США обвинили Путина в поражении Клинтон

Вашингтон, 07 января. Специальные службы США — Центральное разведывательное управление, Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности представили общественности доклад о якобы влиянии России на ход ноябрьских президентских выборов.

Ожидаемо, что виноватыми в победе Трампа и, соответственно, поражении Клинтон — не то, что некие кремлевские хакеры, а лично президент Путин, который чуть ли не лично контролировал кибератаки на американские политические организации.

По мнению авторов доклада, в Кремле явно симпатизировали кандидату-республиканцу,  а вот Хиллари Клинтон ни во что ни ставили и всячески «принижали» ее. При этом, что любопытно, эксперты специальных служб утверждают, что, несмотря на все якобы попытки Кремля, киберактивность России так и не оказала воздействие на результаты выборов.
 

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Алексей Громов
#владимир путин
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Украинские силовики обстреляли прифронтовое село в ЛНР
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