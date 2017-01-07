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Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей
Общество

Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей

Сегодня 8:37
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Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей

Москва, 07 января. Продюсер исторического блокбастера «Викинг» Анатолий Максимов напомнил критикам ленты, что это — художественный фильм, а значит — волен интерпретироваться совершенно по-разному.

Как сообщает «Газета.ru», создателям отечественной ленты ставят в вину то, что ряд событий, описываемых в фильме, показываются не совсем достоверно. Например, что крещение Руси шло совсем по-другому — «огнем и железом».

«События, о которых рассказывает «Викинг», находятся в зоне интерпретации, мы предлагаем одну из них», — уточняет Максимов. Как пояснил продюсер ленты, до наших дней практически не сохранились письменные свидетельства того, что происходило на Руси более тысячи лет назад.

Однако, как добавляет Максимов, сюжетная линия «Викинга» основана на единственном историческом документе, в котором описываются судьбоносные события той эпохи — «Повести временных лет».

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Украинские силовики обстреляли прифронтовое село в ЛНР
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