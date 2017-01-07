Сергей Лазарев опубликовал первое фото с сыном

Москва, 07 января. Сергей Лазарев на радость миллионам поклонниц опубликовал в Instagram первое фото со своим сыном, которого скрывал от камер папарацци 2,5 года.

Снять завесу с большой личной тайны певец решился накануне Рождества, опубликовав в социальной сети …две пары ног — своих и своего отпрыска. Для большего умиления на Лазареве-старшом и Лазареве-младшем одинаковые голубые тапки со смайликами.

С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья!! Мира, добра, счастья и любви! #сРождествомХристовым #сПраздником #папаисын #РубрикаМимими A photo posted by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Jan 6, 2017 at 7:51am PST

К слову, фото, сделанное не в морозной России, а в солнечном Майами за какие-то 13 часов набрало около 75 тысяч лайков, а также более 1300 комментариев. Добавим, что опубликованным фото Лазарев заставил всех своих поклонников гадать — кто же мать его сына.

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