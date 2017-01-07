Ученые сравнили недосып с алкогольным опьянением

Москва, 7 января. Недостаток сна оказывает на организм человека схожее с алкоголем негативное воздействие. К такому выводу пришли проводившие исследование сна ученые.

По данным исследователей, из-за недостатка сна человек может испытывать сенсорные расстройства, также характерные для алкогольного опьянения. Длительный отказ от сна приводит к более серьезным последствиям, которые похожи на симптомы тяжелой алкогольной зависимости: самоизоляции человека, появлению галлюцинаций и расстройству психики.

Чтобы избежать негативных последствий отказа от сна, исследователи советуют отдыхать не менее восьми часов в сутки. Если же человек не находит необходимого времени для сна, ему лучше отказаться от принятия серьезных решений и не садиться за руль автомобиля, предупреждают ученые.

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