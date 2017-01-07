Ученые выяснили, каким образом рождение ребенка влияет на доход женщины

Копенгаген, 07 января. Ученые нашли прямую взаимосвязь, каким образом рождение ребенка в том или ином возрасте влияет на карьеру и уровень доходов женщин.

Как оказалось, в целом, рождение ребенка сказывается на деловых способностях прекрасного пола просто ввиду того, что дамы на какой-то срок по понятным причинам вынуждены отходить от дел.

Однако если женщины рожают после 30 лет, то на карьерной лестнице и уровнях дохода это отражается самым минимальным образом. А вот девушки, которые становились мамами в возрасте до 25 лет, не могут похвастаться серьезным заработком.

К слову, исследования на тему проводились в Дании, ученые в ходе кропотливого эксперимента изучили данные 1,5 миллионов женщин в возрасте до 60 лет.



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