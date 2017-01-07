FAN-TV Лента новостей
Ученые выяснили, каким образом рождение ребенка влияет на доход женщины
Общество

Ученые выяснили, каким образом рождение ребенка влияет на доход женщины

Сегодня 8:00
117

Ученые выяснили, каким образом рождение ребенка влияет на доход женщины

Копенгаген, 07 января. Ученые нашли прямую взаимосвязь, каким образом рождение ребенка в том или ином возрасте влияет на карьеру и уровень доходов женщин.

Как оказалось, в целом, рождение ребенка сказывается на деловых способностях прекрасного пола просто ввиду того, что дамы на какой-то срок по понятным причинам вынуждены отходить от дел.

Однако если женщины рожают после 30 лет, то на карьерной лестнице и уровнях дохода это отражается самым минимальным образом. А вот девушки, которые становились мамами в возрасте до 25 лет, не могут похвастаться серьезным заработком.

К слову, исследования на тему проводились в Дании, ученые в ходе кропотливого эксперимента изучили данные 1,5 миллионов женщин в возрасте до 60 лет.
 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

Сегодня 7:00
73

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой

Сегодня 3:58
93

Новости США: Байден посоветовал Трампу повзрослеть, сын Усамы бен Ладана признан террористом

Вчера 23:28
202

Сирия новости 6 января 2017 22.30: Тартус, Алеппо и Латакия получат гумпомощь, ВКС РФ атаковали ИГИЛ в Хомсе

Вчера 22:30
474

Сирия новости 6 января 2017 19.30: дрон США обстрелял жилой район в Идлибе, курды оттеснили ИГИЛ в Ракке

Вчера 19:30
630
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые сравнили недосып с алкогольным опьянением

8:14

Ученые выяснили, каким образом рождение ребенка влияет на доход женщины

8:00

При пожаре в гостинице в Москве погиб человек

7:57

Дышите - не дышите: ученые рассказали, как при помощи дыхания управлять стрессом

7:48

Алек Болдуин надел кепку с лозунгом Трампа на кривом русском

7:37

ВМФ России до 2019 года получит шесть новых гидрографических катеров

7:37

Стрельба во Флориде: полиция уточнила число пострадавших

7:23

Ученые научились определять склонность к болезням по длине пальцев

7:20

Обама в печали: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

7:04

Asos вслед за AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

7:04

Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

7:00

Керри назвал Трампу формулу отмены санкций против России

6:51
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые сравнили недосып с алкогольным опьянением
Читать
Закрыть