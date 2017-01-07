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При пожаре в гостинице в Москве погиб человек
Происшествия

При пожаре в гостинице в Москве погиб человек

Сегодня 7:57
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При пожаре в гостинице в Москве погиб человек

Москва, 7 января. На северо-востоке Москвы горит двухэтажное здание гостиницы, в пожаре погиб один человек. Об этом со ссылкой на источник сообщают СМИ.

Пожар произошел по адресу Ярославское шоссе д. 55, корп. 1. По данным электронного издания «Газета.ru» возгорание произошло в деревянном здании с мансардой. Пожарными были спасены несколько человек, спасатели передали их для осмотра медикам.

Также сообщается, что в огне погиб один человек. По последним данным, площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале.

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