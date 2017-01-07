Дышите - не дышите: ученые рассказали, как при помощи дыхания управлять стрессом

Москва, 07 января. Ученые, судя по всему, нашли верный и надежный способ, при помощи которого можно управлять стрессом, минимизируя его вредные воздействия на организм.

Как оказалось, надо правильно дышать — то есть овладеть мастерством осознанного дыхания. Все просто: нужно принять расслабленное положение тела, сделать ряд глубоких вдохов, и только потом прислушаться к собственным ощущениям.

После всех проведенных манипуляций обратить внимание на свой живот, и все повторить заново. При этом, что важно, нужно стараться ни о чем не думать, и максимально концентрироваться на каждом вдохе и выдохе.

Как поясняется в исследовании, если применять подобную методику регулярно, то можно с успехом справляться со стрессом, и, соответственно, с его вредными воздействиями на здоровье.



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