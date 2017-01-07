ВМФ России до 2019 года получит шесть новых гидрографических катеров

Москва, 7 января. Гидрографическая служба ВМФ России до 2019 года получит шесть выпушенных заводом «Нижегородский теплоход» больших гидрографических катеров проекта 23040Г.

Первыми новые катера получит Балтийский флот, позже суда войдут в состав гидрографических служб Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

«Первые два больших гидрографических катера войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие - в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии», — цитирует слова представителя Минобороны ТАСС.

Новые катера смогут проводить высокоточную гидрографическую съемку на глубине до 400 метров и исследовать рельеф дна однолучевым эхолотом на глубине до 2000 метров. Среди прочего гидрографические катера проекта 23040Г могут использовать для обеспечения поисковых и спасательных операций и для лоцманской проводки крупнотоннажных судов и подводных лодок.

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