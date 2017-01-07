Алек Болдуин надел кепку с лозунгом Трампа на кривом русском

Вашингтон, 07 января. Известный американский актер Алек Болдуин порадовал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото в красной кепке с малопонятным текстом на кириллице.
Надпись на бейсболке гласит буквально следующее: «сделать америки здорово снова» (пунктуация и орфография сохранены), что, по всей видимости, является вольным переводом известного лозунга Трампа «Make America great again» (Сделать Америку вновь великой).
Несмотря на трудности перевода, поклонники актера, судя по всему, оценили шутку юмора своего кумира — за 12 часов с момента публикации пост «лайкнули» почти 10 тысяч раз, а количество комментариев приближается к 600.
Кстати, среди откликов Болдуину указали, что фраза звучит не совсем корректно.