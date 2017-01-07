Алек Болдуин надел кепку с лозунгом Трампа на кривом русском

Вашингтон, 07 января. Известный американский актер Алек Болдуин порадовал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото в красной кепке с малопонятным текстом на кириллице.

Надпись на бейсболке гласит буквально следующее: «сделать америки здорово снова» (пунктуация и орфография сохранены), что, по всей видимости, является вольным переводом известного лозунга Трампа «Make America great again» (Сделать Америку вновь великой).

A photo posted by Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) on Jan 6, 2017 at 8:26am PST

Несмотря на трудности перевода, поклонники актера, судя по всему, оценили шутку юмора своего кумира — за 12 часов с момента публикации пост «лайкнули» почти 10 тысяч раз, а количество комментариев приближается к 600.

Кстати, среди откликов Болдуину указали, что фраза звучит не совсем корректно.





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