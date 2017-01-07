Стрельба во Флориде: полиция уточнила число пострадавших

Форт-Лодердейл (Флорида, США), 07 января. Власти американского города Форт-Лодердейл обнародовали уточненные данные о пострадавших в результате стрельбы в аэропорту.

Как сообщает шериф округа Броуард в Twitter, всего в результате инцидента пострадали в общей сложности 37 человек. Хотя, по первоначальным данным в результате стрельбы в воздушной гавани погибли пятеро, травмы разной степени тяжести получили восемь человек.

Напомним, что кровавую расправу в аэропорту Форт-Лодердейл устроил некий Эстебан Сантьяго. Пока в полиции затрудняют квалифицировать действия злоумышленника. Ответ на этот вопрос Барак Обама обещал дать в течение ближайших суток.



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