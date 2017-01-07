Ученые научились определять склонность к болезням по длине пальцев

Лондон, 7 января. По соотношению длинны пальцев рук можно предсказать предрасположенность человека к определенным заболеваниям. Закономерность открыла международная группа исследователей из Великобритании и США.

По данным ученых, наиболее полную информацию о предрасположенности человека к тем или иным заболеваниям, может дать соотношение длинны указательного и безымянного пальцев. Люди с более длинным безымянным пальцем, по мнению исследователей, более склонны к болезням суставов, анорексии и простуде. В то же время, они гораздо менее подвержены булимии и имеют сравнительно невысокий риск пристраститься к курению.

Люди с более длинным указательным пальцем больше подвержены бронхиальной астме и чаще страдают аллергией. Кроме того, у них более высок риск пережить инфаркт. У женщин с более длинным указательным пальцем также высок риск развития рака груди и шейки матки.

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