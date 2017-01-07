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Обама в печали: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»
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Обама в печали: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

Сегодня 7:04
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Обама в печали: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

Вашингтон, 07 января. Сторонники республиканской партии не верят своим оппонентам — демократам, а больше доверяют Владимиру Путину. Уходящий президент США Барак Обама весьма обеспокоен и опечален сложившейся, по его мнению, политической картиной в стране.

По словам пока еще хозяина Белого дома, которые были произнесены в эфире телеканала ABC, республиканцы, а также поддерживающие их эксперты и комментаторы, выбрали протестную модель поведения. «Они, похоже, больше доверяют Путину, чем своим товарищам — американцам только из-за того, что они демократы», — заявил Обама.

Но такого быть не должно, — добавляет 44-й президент Соединенных Штатов Америки. По мнению главы США, и демократы, и республиканцы — все находятся в одной команде, а российский лидер — по определению не состоит в этой команде.

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Алексей Громов
#владимир путин #барак обама
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