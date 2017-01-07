Asos вслед за AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию
Лондон, 7 января. Британский интернет-магазин Asos приостановил экспресс-доставку товаров в Россию из-за обновления системы. Сообщение об этом появилось на сайте компании.
«Нам очень жаль, но мы вынуждены были принять непростое решение отключить возможность экспресс-доставки», — говорится в сообщении на сайте интернет-магазина.
Причиной отказа от популярной у покупателей опции Asos называет обновление системы. Также интернет-магазин обещает вернуть экспресс-доставку в Россию сразу после решения технических вопросов и предлагает покупателям пользоваться стандартной доставкой.
Напомним, ранее доставку товаров в Россию курьерской службой SPSR Express приостановил китайский интернет-ритейлер AliExpress.