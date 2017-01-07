Керри назвал Трампу формулу отмены санкций против России

Вашингтон, 07 января. Отменить санкции против России, при этом достигнуть с Кремлем определенных договоренностей призвал Джон Керри Дональда Трампа. О формуле выхода из тупика рассказал Госсекретарь США в эфире телеканала NBC.

Судя по всему, в Вашингтоне приняли факт того, что при новом президенте Соединенных Штатов отношения Америки и России, как минимум, станут другими, нежели при Бараке Обаме.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, антироссийские санкции можно отменить только в одном случае — при наличии неких новых договоренностей Белого дома и Кремля. Правда, о каких договоренностях может идти речь — не уточняется.

Также Джон Керри призвала избранного президента Соединенных Штатов аккуратно подходить к этому вопросу, пояснив, что отменив санкции против России без каких-либо условий, Трамп «даст очень опасный и разрушительный сигнал».

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