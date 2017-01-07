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Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень
Весь мир

Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

Сегодня 7:00
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Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

Сирия, 7 января. В Алеппо и Дамаске прошли богослужения по случаю Рождества Христова, в провинции Ракка от террористов «Исламского государства»* удалось освободить 14 населенных пунктов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В Вади Барада при участии российской делегации достигнуто мирное соглашение между армией правительства Сирии и боевиками. Оно вступит в силу в 09.00 в субботу. Работы по восстановлению водоснабжения также начнутся в ближайшее время.

ССА** отбила у террористов «Исламского государства» деревню Аз-Залаф на юге провинции.

Морская авиация России за два месяца совершила 420 вылетов и уничтожила 1252 объекта боевиков «Исламского государства». Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны России.

Провинция Алеппо

В Алеппо и Дамаске прошли богослужения по случаю Рождества Христова.

Российские саперы продолжают разминирование восточной части Алеппо. В старом грузовике в районе Бустан аль-Каср обнаружен мощный фугас. Работы ведутся с помощью робота «Уран-6».

Армия правительства Сирии атаковала боевиков в районе Кафр Хамры на северо-западе провинции, а также в деревнях Сук аль-Джабаса и Рашидина к западу от города Алеппо. 

ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям боевиков в деревне Аль-Наамания на юге провинции.

«Щит Евфрата» ведет масштабную подготовку к штурму Аль-Баба. Турция продолжает стягивать войска к границам города. 

В результате удара турецкой армии по оборонительным редутам Аль-Баба уничтожено 32 террориста «Исламского государства».

Российские солдаты доставили подарки для сотен детей в детских домах, школах и детских садах Алеппо.

Международный аэропорт Алеппо принял первый рейс за четыре года, самолет прилетел из Дамаска.

Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» произвели ракетный обстрел двух истребителей ВВС Сирии в аэропорту Дейр эз-Зора, однако самолеты не были уничтожены. В ответ ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов и уничтожили множество террористов в разных районах города.

«Исламское государство» стягивает силы для масштабной атаки столицы провинции.

Провинция Даръа 

Армия правительства Сирии призывает сдаться боевиков в городе Маджа. В случае неповиновения, армия начнет обстрел их позиций.

Провинция Ракка

В результате авиаудара коалиции в деревне Сувайдия аль-Кабира к западу от города Ракка погибли восемь мирных жителей.

SDF**** освободили от «Исламского государства» 14 деревень в окрестностях города Айн Исса.

Террористы «Исламского государства» отключают электричество и водоснабжения всем, кто отказывается платить налоги ИГ.

Сообщается, что лидер «Исламского государства» в Сирии Махмуд аль-Исави был убит 31 декабря в результате авиаудара в Ракке.

Боевики «Исламского государства» отбили деревню Аль-Далил у SDF.

Ирак

Армия Ирака освободила более 40 км вдоль дороги Хадита-аль-Кайм рядом с сирийской границей.

Пять человек погибли, 13 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля «Исламского государства» в районе аль-Шуала на северо-западе Багдада.

Армия Ирака освободила от террористов «Исламского государства» жилой комплекс Аль-Хадбаа на северо-востоке Мосула. Устанавливается контроль над больницей ас-Салям.

Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

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Алексей Громов
#сирия
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