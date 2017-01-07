Белорусские ученые разработают технологию, которая позволит лечить поврежденную алкоголем печень

Минск, 7 января. Белорусские ученые ведут разработку технологии, которая поможет восстанавливать пораженную алкоголем печень. Об этом на презентации «Года науки в Белоруссии» заявил академик-секретарь отделения медицинских наук НАН Николай Сердюченко.

Новая медицинская технология будет основана на применении растительных веществ — полифенолов, которые способны защитить печень человека от разрушительного воздействия алкоголя.

«В 2017 году мы планируем изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени», — заявил Николай Сердюченко.

По словам академика, возможность влияния на развитие патологических процессов в печении и даже способность восстанавливать пораженные клетки уже доказана экспериментально. В дальнейшем белорусские ученые собираются продолжить работу в этом направлении.

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