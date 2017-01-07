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Слезы Обамы: первая леди США выступила с прощальной речью
Весь мир

Слезы Обамы: первая леди США выступила с прощальной речью

Сегодня 6:36
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Слезы Обамы: первая леди США выступила с прощальной речью

Вашингтон, 07 января. Выступая в Белом доме с прощальной речью без пяти минут бывшая первая леди США Мишель Обама чуть не расплакалась. О сентиментальности в большой политике сообщает телеканал CNN.

«Быть вашей первой леди — это величайшая честь, я надеюсь, что вы гордились мной», — с такими словами обратилась супруга 44-го президента Соединенных Штатов Америки к присутствующим.

Также во время выступления Мишель выразила огромную признательность всем, кто поддерживал ее супруга во время двух сроков нахождения его у власти. Кроме того, госпожа Обама на прощание пожелала гражданам США никогда не сдаваться.

Напомним, что новый президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.
 

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