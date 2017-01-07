Трамп рассказал о «секретных вещах», которые узнал из доклада разведки о «российских кибератаках»

Нью-Йорк, 7 января. Дональд Трамп признал, что «узнал многое» из засекреченной части доклада о «вмешательстве» Росси в выборы США.

В интервью агентству Associated Press избранный президент США Дональд Трамп рассказал некоторые подробности прошедшей накануне встречи с главами разведки. Политик заявил, что ему понравились руководители разведведомств США и признался, что многое узнал и засекреченной версии подготовленного ими доклада.

«Это была действительно отличная встреча, мне очень понравились эти люди», — заявил Трамп.

Политик не упомянул о том, какие именно ему были представлены доказательства, но заявил, что узнал много «секретных вещей». Тем не менее, прямой вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, Дональд Трамп оставил без ответа.

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