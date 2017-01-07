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Клинтон может начать борьбу за пост мэра Нью-Йорка
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Клинтон может начать борьбу за пост мэра Нью-Йорка

Сегодня 6:18
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Клинтон может начать борьбу за пост мэра Нью-Йорка

Нью-Йорк, 07 января. Хиллари Клинтон может снова стать участником предвыборной гонки — на этот раз за пост градоначальника Нью-Йорка. 

Об этом сообщает газета New York Daily News, ссылаясь на свои источники. По данным издания, бывшая претендент на куда высшую должность — президента США обмолвилась об этом в некой частной беседе с неназванным собеседником. 

Отмечается, что в случае успеха, став мэром крупнейшего города Соединенных Штатов, госпожа Клинтон вновь вернется в большую политику после провала на президентских выборах.

Добавим, что выборы градоначальника Нью-Йорка назначены на 7 ноября 2017 года.
 

 

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