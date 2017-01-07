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ООН лишится $6 млн из-за «антипоселенческой» резолюции
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    ООН лишится $6 млн из-за «антипоселенческой» резолюции

    6:14  7 Января 2017
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    ООН лишится $6 млн из-за «антипоселенческой» резолюции

    Иерусалим, 7 января. Израиль сократит финансирование ООН на $6 млн из-за принятия «антипоселенческой» резолюции.

    По данным газеты The Guardian, сумма выбрана не случайно. Именно шесть миллионов долларов ООН выделяет организациям, которые, как считает официальный Иерусалим, под эгидой помощи палестинцам ведут антиизраильскую деятельность. Ранее Израиль ежегодно выделял на финансирование ООН 40 млн долларов.

    Представитель страны в Организации Объединенных Наций Дани Данон заявил, что ООН нужно перестать финансировать те структуры, которые собираются нападать на Израиль. Данон назвал ситуацию «ненормальной одержимостью Израилем» и призвал покончить с ней.

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    Автор: Алексей Громов
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