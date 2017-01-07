Керри: Мексика не даст денег на строительство пограничной стены

Вашингтон, 07 января. Власти Мексики не будут финансировать строительство проекта, в котором они не заинтересованы. Так оценил Джон Керри возможность участия Мехико в строительстве пограничной с США стены.

«Они добровольно не станут предоставлять средства на строительство того, с чем они не согласны», — цитирует слова американского государственного секретаря ТАСС. Кроме того, политик призвал не пороть горячку, а «остыть» и посмотреть какие шаги могут быть предприняты в этом направлении.

Также Госсекретарь заявил, что новая администрация США, которая приступит к работе с 20 января, мягко говоря — лукавит, и будет просто создавать видимость того, что Мексика принимает участие в финансировании предвыборного проекта Трампа.

Напомним, что в четверг в эфире американской телекомпании CNN были озвучены предположения, что в штабе республиканцев, после долгих дискуссий, приняли решение построить стену за счет бюджета США.



Выберите главное событие 2016 года!