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Обнародована запись разговора о захвате власти на Украине
Украина

Обнародована запись разговора о захвате власти на Украине

Сегодня 5:56
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Обнародована запись разговора о захвате власти на Украине

Киев, 7 января. Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Протнов обнародовал запись разговора о захвате власти депутата Верховной рады Сергея Пашинского и экс-замгубернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, осенью 2014 года Сергей Пашинский предложил Корбану «руководить этой страной». В ответ бывший заместитель губернатора Днепропетровской области просил депутата не говорить «такие вещи». Но Пашинский заверял, что собирается захватить власть для Петра Порошенко, которого называл своим другом. После захвата власти депутат предлагал расстрелять некоторых приближенных будущего президента Украины, которые «ничего не умеют», даже воровать.

«Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют!» — возмущался непрофессионализмом политических оппонентов Сергей Пашинский.

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