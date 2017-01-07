Обама обещал назвать мотивы стрелка из Флориды в течение суток

Вашингтон, 07 января. Барак Обама вопреки сложившейся практике, прокомментировал инцидент в аэропорту Флориды, заявив, что мотивы стрелка будут озвучены в течение 24 часов.

Как сообщает «Газета.ru», действующий президент США, отвечая на вопросы репортеров, сказал, что максимум через сутки специальным службам станет понятно, было ли случившееся в воздушной гавани терактом или нет.

Напомним, что жертвами 17-летнего Эстебана Сантьяго в аэропорту Флориды стали пять человек, еще девять получили ранения разной степени тяжести. Сам стрелявший был убит полицейскими.

Что любопытно, об инциденте губернатор штата доложил не действующему президенту Обаме, а Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января.



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