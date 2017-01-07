ЦРУ назвал новую цель «российских хакеров» в США

Вашингтон, 07 января. Кремль не только якобы повлиял на президентские выборы в США, но и всю «мощь» направил на кибернетические взломы НПО и экспертные центры Соединенных Штатов. В докладе американских специальных служб России приписываются новые грехи.

Как оказалось, официальная Москва не только «взламывала» политические организации США, но и сразу после окончания президентских выборов не то, чтобы успокоилась, а напротив — активизировала хакерские усилия.

«Разведка России начала кампанию, направленную против служащих правительства Соединенных Штатов, а также частных лиц, связанных с американскими экспертными центрами и НПО, работающих в области национальной безопасности, обороны и внешней политики», — цитирует часть доклада РИА Новости.

По мнению экспертов американских специальных служб, все это делается с целью каким-то образом собирать информацию о будущей администрации США для того, чтобы влиять на нее.

Также в докладе рассказывается, каким образом «российские хакеры» действовали в данном конкретном случае. По мнению американских шпионов, использовался метод спирфишинга — это когда при нажатии пришедшей на e-mail ссылки открывается доступ к компьютеру.

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