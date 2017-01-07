В Китае научились печатать биороботов для борьбы с раком

Пекин, 7 января. Китайские ученые создали технологию печати на 3D-принтере биороботов для лечения рака костей, сообщает журнал Science Robotics.

По данным издания, биороботы созданы из гелия и способны доставлять лекарства прямо к пораженным раковой опухолью участкам кости. При этом роботы не нуждаются в аккумуляторе, батарейке или другом источнике энергии и могут управляться с помощью электромагнитных полей. Печать одного биоробота на 3D-принтере занимает всего 30 минут.

Сообщается, что испытания на лабораторных животных уже показали высокую эффективность биороботов. В ближайшем будущем создатели технологии надеются опробовать ее на добровольцах.

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