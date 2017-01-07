FAN-TV Лента новостей
В Китае научились печатать биороботов для борьбы с раком
Технологии

В Китае научились печатать биороботов для борьбы с раком

Сегодня 5:33
136

В Китае научились печатать биороботов для борьбы с раком

Пекин, 7 января. Китайские ученые создали технологию печати на 3D-принтере биороботов для лечения рака костей, сообщает журнал Science Robotics.

По данным издания, биороботы созданы из гелия и способны доставлять лекарства прямо к пораженным раковой опухолью участкам кости. При этом роботы не нуждаются в аккумуляторе, батарейке или другом источнике энергии и могут управляться с помощью электромагнитных полей. Печать одного биоробота на 3D-принтере занимает всего 30 минут.

Сообщается, что испытания на лабораторных животных уже показали высокую эффективность биороботов. В ближайшем будущем создатели технологии надеются опробовать ее на добровольцах.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

Сегодня 7:00
85

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой

Сегодня 3:58
94

Новости США: Байден посоветовал Трампу повзрослеть, сын Усамы бен Ладана признан террористом

Вчера 23:28
208

Сирия новости 6 января 2017 22.30: Тартус, Алеппо и Латакия получат гумпомощь, ВКС РФ атаковали ИГИЛ в Хомсе

Вчера 22:30
486

Сирия новости 6 января 2017 19.30: дрон США обстрелял жилой район в Идлибе, курды оттеснили ИГИЛ в Ракке

Вчера 19:30
637
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сергей Лазарев опубликовал первое фото с сыном

8:23

Ученые сравнили недосып с алкогольным опьянением

8:14

Ученые выяснили, каким образом рождение ребенка влияет на доход женщины

8:00

При пожаре в гостинице в Москве погиб человек

7:57

Дышите - не дышите: ученые рассказали, как при помощи дыхания управлять стрессом

7:48

Алек Болдуин надел кепку с лозунгом Трампа на кривом русском

7:37

ВМФ России до 2019 года получит шесть новых гидрографических катеров

7:37

Стрельба во Флориде: полиция уточнила число пострадавших

7:23

Ученые научились определять склонность к болезням по длине пальцев

7:20

Обама в печали: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

7:04

Asos вслед за AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

7:04

Сирия новости 7 января 2017 07.00: в Алеппо и Дамаске прошли службы по случаю Рождества, в Ракке от ИГ освободили 14 деревень

7:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сергей Лазарев опубликовал первое фото с сыном
Читать
Закрыть