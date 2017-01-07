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Эксперты назвали самую продаваемую марку авто в 2016 году
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Эксперты назвали самую продаваемую марку авто в 2016 году

Сегодня 5:17
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Эксперты назвали самую продаваемую марку авто в 2016 году

Москва, 07 января. Эксперты опубликовали ТОП-10 самых продаваемых на планете в 2016 году марок автомобилей. Исследование опубликовано на портале Focus2Move.

Как оказалось, лидером на мировом автомобильном рынке в ушедшем году стал немецкий концерн Volkswagen. Несмотря на все скандалы, популярность авто из ФРГ не падает, а напротив растет — почти на 1,5%. В общей сложности во всем мире в 2016 году было продано более 10 миллионов разных моделей Volkswagen.

На втором месте, немного уступая «немцу», идет автогигант Toyota — «японцев» на планете в прошлом году было продано 9,9 млн (прирост  — 0,2%). На третьем месте — Renault-Nissan (продано 5,5 миллионов авто, при этом — ошеломительный рост на 6,2%).

Также в ТОП-10 самых продаваемых автомарок в 2016 году попали Hyundai-Kia, General Motors, Ford, Honda, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Peugeot Citroën и Suzuki.
 

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Алексей Громов
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