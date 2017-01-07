Изображения нового дизайна Windows 10 появились в Сети

Вашингтон, 7 января. В сети появились скриншоты нового дизайна операционной системы Windows 10 от американской корпорации Microsoft. Изображения и подробности новшества опубликованы в блоге MSPoweruser.

Новый дизайн получил название Project Neon. Сообщается, что в нем будет больше размытых элементов и 3D анимации. Также изменения появятся во внешнем виде стандартного календаря и почты.

Сообщается, что вместе с новым дизайном также станет доступен инструмент Acrylic. С его помощью пользователи смогут самостоятельно настраивать интерфейс стандартных программ. В частности, с помощью Acrylic пользователи смогут сделать так, чтобы некоторые детали интерфейса подсвечивались при наведении на них курсора.

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