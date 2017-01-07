Ученые рассказали, каким образом стресс влияет на вес

Лондон, 07 января. Британские ученые в ходе очередных исследований опровергли один из самых популярных стереотипов о взаимосвязи стресса и веса человека. По их мнению, в большинстве случаев эти два фактора никак не связаны друг с другом.

При этом исследователи делают оговорку — почти не связаны. Все-таки в каждом четвертом случае возникновения сильного стресса люди набирают вес, и в каждом двадцатом — его теряют.

Чтобы доказать свои измышления, ученые провели ряд экспериментов, в которых участвовали несколько сотен человек, которых тем или иным образом подвергали сильному стрессу.

Как оказалось, что у большинства — примерно 70% каких-то изменений в весе после стресса не наблюдалось. Таким образом ученые пришли к выводу, что прямой связи между потрясениями и изменением массы тела нет.

Если связь и есть, то довольно-таки косвенная — отмечается в исследовании.

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