Флоридский стрелок посещал джихадисткие сайты

Таллахасси (США), 7 января. Убивший пять человек в аэропорту Форт-Лодердейл Эстебан Сантьяго в возрасте 17 лет посещал джихадистские сайты. Об этом сообщает неофициальная страничка Республиканской партии штата Теннеси @TEN_GOP в Twitter.

В записи говорится, что Эстебан Сантьяго был замечен на форумах джихадистской направленности еще в 2007 году. Также по информации пользователей соцсетей, Сантьяго просматривал видео исламистской направленности. В то время молодому человеку было всего 17 лет.

Напомним, Эстебан Сантьяго застрелил на смерть пять и ранил девять человек в зоне выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида. Полицейским удалось задержать стрелка.

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