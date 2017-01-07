Twitter и ТВ легли в основу доклада спецслужб США о «хакерских атаках» России

Вашингтон, 07 января. Специальные службы Соединенных Штатов при подготовке доклада о якобы хакерских атаках России на политические организации США черпали информацию из телевизионных передач и сообщений в Twitter. С таким мнением выступили в организации WikiLeaks.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839 — WikiLeaks (@wikileaks) January 6, 2017

«Доклад содержит оговорку о том, что он базируется на просмотре телевидения и чтении Twitter», — свою оценку проведенной работе американских разведчиков в WikiLeaks опубликовали в сервисе микроблогов, имея в виду выдержку из отчета Центрального разведывательного управления.

Там черным по белому так и написано, что часть выводов, к которым пришли шпионы, взяты из открытых источников на государственном телевидении и аккаунтов в социальных сетях неких прокремлевских действующих лиц.





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