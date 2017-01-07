Губернатор Флориды после стрельбы в аэропорту обратился к Трампу, а не к Обаме

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Вашингтон, 7 января. Губернатор штата Флориды Ричард Скотт заявил, что после стрельбы в аэропорту Форт-Лодердей связался не с действующим президентом США Бараком Обамой, а с избранным главой государства Дональдом Трампом.

Ричард Скотт заявил, что после сообщения о расстреле людей в аэропорту Флориды он связывался с избранным президентом США Дональдом Трампом и избранным вице-президентом страны Майклом Пенсом. По словам губернатора штата, политики пообещали сделать все что в их силах, чтобы обеспечить Флориде помощь федерального правительства.

«Я обратился к избранному президенту Трампу и говорил с ним и избранным вице-президентом Пенсом несколько раз, чтобы держать их в курсе», — цитирует слова Скотта телекомпания CBS.

Кроме того губернатор Флориды отметил, что не звонил действующему президенту США Бараку Обаме, и тот, в свою очередь, также не связывался со Скоттом.

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