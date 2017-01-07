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Патриарх Кирилл: Не нужно быть суперменом, чтобы почувствовать Бога
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    Патриарх Кирилл: Не нужно быть суперменом, чтобы почувствовать Бога

    4:31  7 Января 2017
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    Патриарх Кирилл: Не нужно быть суперменом, чтобы почувствовать Бога

    Москва, 07 января. Для того чтобы почувствовать силу Бога, со своей стороны не надо прилагать каких-то сверхъестественных способностей — не надо быть суперменом. С такими словами обратился к верующим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании богослужения в храме Христа Спасителя.

    Предстоятель Русской православной церкви поздравил всех православных россиян с праздником Рождества Христова. «Господь всегда с нами, и этим православная вера отличается от других вер — мы исповедуем Божественное присутствие в нашей жизни», — отметил  Патриарх.

    По словам Его Святейшества, именно в праздник Рождества, в один из главных церковных праздников, все верующие находятся в особенной близости с Богом. «Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы», — отметил Патриарх Кирилл.

    Для того чтобы почувствовать божественную силу, нужно всего лишь молиться, и не важно как. «У каждого из нас своя молитва», — констатировал предстоятель РПЦ.

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    Автор: Алексей Громов
    #патриарх кирилл
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