Вашингтон, 7 января. В опубликованном разведслужбами США докладе, в качестве доказательства вмешательства России в американские президентские выборы, приводится опубликованная в 2011 году карикатура Маргариты Симонян.

Разведка США, в качестве доказательства российского вмешательства в прошедшие в ноябре 2016 года в стране президентские выборы, использовала в своем докладе карикатуру на главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян. Изображение показывает перешагивающую через Белый дом Симоньян. При этом американскую разведку не смутил тот факт, что карикатура была опубликована за долго до президентских выборов в США и использовалась в качестве заставки для телешоу с участием Маргариты Симоньян еще в 2011 году.

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