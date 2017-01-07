Керри признал успех России в борьбе с ИГ в Сирии

Вашингтон, 07 января. Россия начала военную операцию в Сирии ради того, чтобы не допустить захвата власти в Дамаске боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ и добилась в этом успеха. В этом признался государственный секретарь США.

«Владимир Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать президента Башара Асада, и потому, что «Исламское государство» значительно укрепилось», — констатировал Джон Керри в интервью для телеканала NBC.

По словам политика, на тот момент времени экстремисты, развернув войну в Сирии, сделали положение Асада весьма уязвимым. Россия и Иран, в свою очередь поддержали сирийского лидера, и спасли государство от захвата власти террористами ИГ.

Также Госсекретарь добавил, что тогда подобное положение дел вызывало озабоченность у официального Вашингтона, однако по прошествии времени ситуация в стране выровнялась.

Сейчас же, чтобы окончательно нормализовать положение, необходимо продолжить политический диалог, — добавил Джон Керри.

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