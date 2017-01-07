Стало известно, чем так опасен фаст-фуд

Вашингтон, 7 января. Американским специалистам удалось установить, в чем заключается основная угроза фаст-фуда для человека.

По словам ученых из Соединенных Штатов Америки, вредит здоровью не сам продукт, а упаковка, в которой он хранится и перевозится.

Дело в том, что подобные продукты перед отправкой помещают в упаковку, в состав которой входят вещества фталаты. Когда данные элементы попадают в организм человека, они отрицательно сказываются на обмене веществ.

Фталаты помогают пластику и винилу делать упаковку для фаст-фуда более гибкой.