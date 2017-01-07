Администрация Трампа предпримет «агрессивные шаги» по борьбе с кибератаками

Вашингтон, 7 января. Администрация Дональда Трампа с первых дней работы предпримет «агрессивные шаги» против кибератак. Об этом заявил новый вице-президент США Майкл Пенс

Громкое заявление политика прозвучало после прошедшего накануне брифинга руководителей разведслужб США. Пенс назвал «конструктивным и уважительным» состоявшийся диалог избранного президента страны Дональда Трампа с руководством американской разведки. И подчеркнул, что новая администрация Белого дома будет решительно бороться с кибератаками.

«Избранный президент дал четко понять, что наша администрация с первых дней работы будет предпринимать агрессивные шаги по борьбе с кибератаками и по защите американского народа», — сказал Майкл Пенс.

Напомним, накануне Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» обвинения России в причастности к кибератакам.

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