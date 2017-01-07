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Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой
Общество

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой

Сегодня 3:58
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Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой

Санкт-Петербург, 7 января. Православные христиане России встретили один самых светлых и радостных праздников — Рождество Христово. На ночном торжественном богослужении в главном кафедральном соборе Санкт-Петербурга побывал корреспондент Федерального агентства новостей.
 
В рождественскую ночь Казанский собор Санкт-Петербурга распространяет праздничный свет на весь Невский проспект. Люди реками текут через него — кто-то отстоит всю ночь, кто-то лишь зайдет поставить свечу и спеть вместе со всеми молитвы в честь рождения Христа. Это главное событие христианства, и есть лишь один праздник такого же масштаба и значения — Пасха. Традиционно в эту ночь вера обнимет всех в стенах храма, здесь будут богатые женщины в мехах и кружевных нарядных платках, немощные старушки в драных пальто, прилично одетые мужчины со свечами в руках, небритые и косматые мужики из простых с испитыми лицами, юродивые и городские сумасшедшие, уважаемые люди и почетные граждане города. Будут скорбящие и счастливые, будут угрюмые и странные, искренние и зашедшие «для галочки», глубоко погруженные в молитву и едва знающие слова «Отче Наш».

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой

Городские каналы ведут прямые трансляции, иногда выхватывая из толпы и тех, и других. В Москве в этот самый момент в главном храме Христа Спасителя ведет службу патриарх Кирилл, и среди верующих, как простые христиане стоят главные люди страны. Вместе со всей Россией крестятся Владимир Путин и Дмитрий Медведев, вместе со всеми преклоняют головы во время слов священнослужителя.

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой
 
В петербургском храме митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий говорит своей пастве о том, что наступил год столетия Октябрьской революции, когда кровавая гражданская война кроме братоубийства начала еще и свержение веры, открыла счет расстрелянным священникам, разграбленным и взорванным храмам, проданным иконам, поруганным святыням. Россия помнит об этом и надеется никогда не повторить.

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой

В Рождество самое время напоминать о главных заветах христианской веры — великодушии и терпении к ближним, любви и радости. Верующие слушают, но выражение их лиц при этом почти не меняется, все так же много хмурых и смурных, забывающих или не умеющих радоваться, с печатью вечной скорби на лице, хотя уныние – один из смертных грехов. Есть и светлые, счастливые лица. Молодые матери с несходящей полуулыбкой и грудными детьми на руках, разделяющие чувства Богородицы. Пары, ведущие друг друга за руку через толпу. Парни и девушки, выглядывающие друг друга среди сотен лиц. Суровые дружинники направляют толпу в нужное русло, расчищают входы и выходы в церковь, аккуратно придерживают под локоть отбившихся, внимательно наблюдают за порядком и даже иногда отвечают на поздравления «С Рождеством!». Эти слова прямо из храма летят в смс, в хештеги, в подписи к фотографиям, в посты социальных сетей — телефоны в руках есть даже у воцерковленных бабушек.

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой
 
Спокойствие православной службы охраняет ОМОН, наготове стоит автомобиль скорой помощи, снаружи готовы напоить всех горячим чаем сотрудники МЧС: ночь в Рождество выдалась морозная, и если бы не куртки и пуховики, в Казанском поместилось бы в два раза больше людей.
Рождественская служба прошла этой ночью во всех храмах России. Днем 7 января праздник перейдет в рождественские гуляния. В Санкт-Петербурге он по традиции развернется на территории Петропавловской крепости.

Ночь светла: в Петербурге православные отметили Рождество праздничной службой

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Евгения Авраменко
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