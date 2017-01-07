МИД Канады открестился от расстрелявшего людей в аэропорту Флориды стрелка

Оттава, 7 января. МИД Канады отверг связь подозреваемого в стрельбе в аэропорту Флориды Эстебана Сантьяго со страной. Сообщение об этом появилось на официальной странице канадского внешнеполитического ведомства в Twitter.

По сообщению Министерства иностранных дел Канады, Сантьяго не прилетел во Флориду из Канады и даже не был в день трагедии на канадском рейсе.

«Подозреваемый не летел из Канады и не был на канадском рейсе. Связи с Канадой нет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее член управляющего совета округа Бровард Чип Ламарка сообщил, что устроивший стрельбу в аэропорту Форт-Лодердей в штате Флорида Эстебан Сантьяго прилетел из Канады и провез оружие в багаже.

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