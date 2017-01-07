«Здесь был Байден»: уходящий в отставку вице-президент США оставил автограф на рабочем столе

Вашингтон, 7 января. Вице-президент США Джо Байден перед уходом в отставку расписался на ящике своего рабочего стола.

Торжественная церемония оставления автографа на рабочем столе прошла в офисе вице-президента США. Сам ящик предварительно был извлечен из рабочего стола и перенесен в церемониальный зал. По словам Джо Байдена, автограф на ящике стола будет свидетельствовать о том, что он действительно был вице-президентом. Также политик отметил, что этой традиции придерживались многие его предшественники на высоком посту.

«Знаете ли, тут прекрасная компания — от Гэри Трумана до Джорджа Буша-старшего и Дуайта Эйзенхауэра», — сказал Джо Байден.

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