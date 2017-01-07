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Керри раскритиковал Трампа за чрезмерную любовь к соцсетям
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Керри раскритиковал Трампа за чрезмерную любовь к соцсетям

Сегодня 3:08
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Керри раскритиковал Трампа за чрезмерную любовь к соцсетям

Вашингтон, 7 января. Глава Госдепа США Джон Керри заявил, что часто используемые Дональдом Трампом социальные сети не лучшая площадка для обсуждения государственных дел. Свое мнение госсекретарь высказал в интервью телеканалу ABC.

Госсекретарь США Джон Керри подверг критике активное использование избранным президентом страны Дональдом Трампом социальной сети Twitter. По мнению главы Госдепа, формат микроблога, в котором Трамп часто делает важные политические заявления, не позволяет адекватно обсуждать сложные проблемы.

«Я не делаю объявлений об иностранной политике твитами. И я не думаю, что 140 символов позволяют адекватно справиться со сложностью множества выборов, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Керри.

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